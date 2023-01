(MEME) PAS PEUR DU LOUP Beauvais, 8 février 2023, Beauvais Beauvais.

(MEME) PAS PEUR DU LOUP

8 Avenue de Bourgogne Beauvais Oise

2023-02-08 – 2023-02-08

Beauvais

Oise

Beauvais

Ciné-concert Jeune public, dès 2 ans

Les musiciens Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy ont tous deux dessiné de beaux parcours au cœur des musiques du monde. Forts de leurs expériences respectives et de leur récente collaboration, les deux multi instrumentistes ont eu envie de partager leurs univers avec le jeune public.

Par de subtiles associations entre compositions et bruitages, leur musique nourrie de percussions du monde entier, d’instruments insolites, de claviers de différents types (harmonium indien, toy piano…), de guitare acoustique, d’objets détournés, de parties vocales chantées ou parlées illustre à son tour l’image. Les ambiances musicales ainsi créées oscillent entre world music, musiques pop et baroque (tonalité apportée par la voix de haute contre).

Si dans les histoires modernes l’image du loup est devenue plus attachante que menaçante, la peur qu’il suscite est restée intacte. Elle aiguillonne les sens, stimule la créativité et l’inventivité, suscite au final rires et soulagement.

Les courts métrages au programme de ce ciné-concert sont des petits bijoux du cinéma d’animation russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014. Sélectionnés pour leur originalité, adaptés pour les enfants à partir de 2 ans, ils montrent un loup pas si effrayant, voire sympathique et même ridicule.

accueil@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Beauvais

