« Même pas peur » au Jardin des plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Animations incluses dans le billet d’entrée de la Ménagerie.

Cette année, venez frissonner de plaisir à la Ménagerie !

Pour les vacances de la Toussaint, la Ménagerie met à l’honneur certains de ses pensionnaires, ceux qui peuvent vous repousser, vous faire peur et même vous terrifier. Mais sont-ils vraiment si effrayants ? Serpents, araignées, insectes, rats et vautours sont-ils si redoutables et si dangereux pour nous ?

Dans un décor de cabinet de sciences naturels d’outre-tombe spécialement conçu pour vous mettre dans l’ambiance, venez participer à nos différentes activités et découvrez ces animaux perçus par certains comme effrayants. Vous en apprendrez d’avantage sur l’origine de nos peurs et sur les caractéristiques inquiétantes de certaines espèces.

Alors, même pas peur ?

PROGRAMME

La vie secrète des petits diables

En compagnie de nos animateur·rices scientifiques, venez découvrir la vie incroyable des nouveaux pensionnaires de la Ménagerie : les diables de Tasmanie. Vous en apprendrez plus sur les caractéristiques étonnantes de ces marsupiaux – alimentation, modes de reproduction et de communication – et sur les terribles menaces qui pèsent sur eux.

Dans l’antre de la phobie

Araignées, serpents, rats et chauve-souris ! Brrr ! Voilà des animaux qui peuvent déclencher chez nous de véritables phobies. Mais pourquoi ? Y a-t-il des raisons de craindre ces espèces ? Quels sont les mécanismes derrière nos phobies ? Une animation pour dépasser nos peurs et faire connaissance avec certaines de ces espèces.

Des noms à faire peur !

« Cheval du diable », « Crache sang », « Blaps annonce mort »… Mais quels animaux peuvent-ils bien se cacher derrière des noms si effrayants ? Et surtout, ces noms sont-ils justifiés ? Partez à la découverte de ces drôles de petites bêtes aux noms terrifiants.

Les araignées avec l’arachnologue Christine Rollard

Le jeudi 26 octobre, retrouvez-nous pour une intervention exceptionnelle de l’arachnologue Christine Rollard sur les araignées. Elle viendra vous présenter ces animaux mal-aimés qui nous font si peur. À la fin de l’animation, vous ne verrez plus les araignées de la même manière !

Tous les jours, du 21 octobre au 5 novembre 2023.

Dès 6 ans.

Animations incluses dans le billet d’entrée de la Ménagerie.

Pendant l’après-midi, rendez-vous à la fauverie pour découvrir les activités du jour et profiter de notre décor d’outre-tombe. En matinée et durant l’après-midi, venez nous retrouver devant l’enclos des diables de Tasmanie pour l’animation « La vie secrète des petits diables ».

Jardin des plantes – Ménagérie 57, rue Cuvier 75005 Paris

Contact : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/meme-pas-peur

©MNHN-Michel Lemoine Meme pas peur à la Ménagerie du Jardin des plantes