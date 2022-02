Même pas peur Arles, 6 mars 2022, Arles.

Même pas peur Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République Arles

2022-03-06 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-06 10:50:00 10:50:00 Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République

Arles Bouches-du-Rhône

On apprendra que la peur prend souvent des formes terribles pour nous impressionner. Mais on verra aussi qu’avec un peu d’imagination et quelques grigris, la peur peut être réduite à un monstre tout riquiqui !

Mi-conte, mi-atelier, ce petit moment au musée est une rencontre entre les tout – petits, leurs parents et l’animal légendaire du musée : la Tarasque.

info.museon@departement13.fr +33 4 13 31 51 99 http://www.museonarlaten.fr/

