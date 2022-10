Même pas peur

Même pas peur, 26 novembre 2022, . Même pas peur



2022-11-26 14:30:00 – 2022-11-26 EUR 8.5 8.5 L’histoire d’une petite fille qui affronte ses peurs ou comment passer une bonne nuit.



Cie Têtes de Litote

Dès 3 ans Retrouvez le spectacle jeune public « Même pas peur » de la Cie Têtes de Litote. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville