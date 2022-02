MÊME PAS FAIM ! Toulouse, 16 février 2022, Toulouse.

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

2022-02-16

Toulouse Haute-Garonne

Ivanoé, petit crapaud facécieux, boude son assiette. Papa crapaud a pourtant plus d’une histoire dans son sac pour lui ouvrir l’appétit. Il va utiliser ce qu’il trouve autour de lui : éléments végétaux, fruits, légumes pour créer des personnages de contes propices à la rêverie et à la réflexion.

Manger n’est pas un acte banal qui répond seulement à des besoins physiologiques. C’est aussi une relation au monde, à l’autre, à son propre corps. Les enfants ont parfois des angoisses, des questionnements liés à la nourriture : est-ce que je cours, moi aussi, le risque d’être mangé ? Où va ce que l’on mange ?

Ce spectacle traite avec humour et tendresse des déboires de ce petit crapaud.

Un spectacle de marionnettes de 3 à 7 ans !

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

