Même pas balle ! Conservatoire d’Orléans, 12 octobre 2021-12 octobre 2021, Orléans.

Même pas balle !

Conservatoire d’Orléans, le mardi 12 octobre à 19:00

Inspiré par les relations qu’entretiennent le geste et le son, le théâtre et la musique, le trio orléanais l’Art de la Frappe se nourrit de l’univers de Georges Aperghis, Mauricio Kagel, John Cage, Vinko Globokar, etc. Les artistes s’orientent vers des créations musicales plus proches du spectacle vivant que du concert traditionnel. Forme courte de 30 minutes, les artistes jouent avec les sons qui prennent vie, entre bruit et silence, créant des situations où les émotions s’emmêlent, passant de la joie au mécontentement, de l’exaspération à la réconciliation. La représentation est précédée de pièces autour de la thématique par les élèves du Conservatoire d’Orléans

Entrée libre

Spectacle théâtre musical et percussions corporelles

Conservatoire d’Orléans 4 place Sainte-Croix 45000 Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T19:00:00 2021-10-12T19:30:00