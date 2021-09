MÊME LES LIONS Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers, 9 octobre 2021, Colomiers.

MÊME LES LIONS

Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers, le samedi 9 octobre à 17:00

**Même les Lions**, c’est l’histoire de Victor et d’Adèle, lui trop petit, elle trop grande. A quelques jours de la si terrifiante rentrée des classes, chacun décide de se réfugier dans une boîte, trop petite pour elle, trop grande pour lui. À l’extérieur, ils y dessinent le corps qu’ils aimeraient avoir dans le but de ressembler aux autres, d’être comme les autres, et de se retrouver avec les autres. Ça marche… mais c’est bien trop inconfortable ! Et un jour, au détour d’un couloir, Adèle et Victor se heurtent l’un l’autre et la rencontre, qui les mènera à s’accepter tels qu’ils sont, commence enfin… * Dès 8 ans * Tarifs : 4 à 9€ • Réduit moins de 18 ans : 4€ • Tarif plein moins de 18 ans : 5€ • Adulte : 9€ (1 adulte accompagnant gratuit) * [RÉSERVATIONS](https://colomiers.festik.net/meme-les-lions/1) Horaires ——– 17h > 18h **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:00:00