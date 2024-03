MEME LES CONS ONT DROIT AU BONHEUR LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, vendredi 19 juillet 2024.

Quand une grande PDG, décide par manque de temps de choisir un employé modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui…Quand une grande PDG, qui dirige plus de 2500 personnes, décide par manque de temps de choisir un employé modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui, c’est la plus imprévue et la plus folle des rencontres !Va-t-il accepter ?Va-t-il tomber amoureux ?Va-t-il avoir une augmentation ? Succès festival off Avignon. Pour la troisième année, Alfred nous propose cette comédie complètement délirante avec des situations comiques poussées à l’extrême.Presse : Un vrai délire – Nice Matin Des situations comiques poussées à l’extrême, un vrai régal – L’indépendant 1h10 de rigolade, du pur bonheur – La Populaire du Centred’AlfredAvec : Geneviève Nègre, Yannick LeclercMise en scène : GenerikGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h10

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 14:45

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84