Théâtre d’Orléans, le mardi 12 octobre à 20:00

Même la pluie ————- ### Iciar Bollain **(1 h 44 / 2010)** Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d’un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l’un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante.

Gratuit

Le cycle cinéma “La liberté à l’écran” s’inscrit dans le prolongement des récits qui traversent l’exposition Alger, archipel des libertés. Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

