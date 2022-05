Mémé dans les orties par La Cie Ploomiroise Ploumoguer, 25 juin 2022, Ploumoguer.

Mémé dans les orties par La Cie Ploomiroise Ploumoguer

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 22:30:00

Ploumoguer Finistère Ploumoguer

16 mars 2020, confinement total de la France. Une ancienne artiste bohème, égérie de peintres et de sculpteurs, se retrouve enfermée dans sa maison de campagne avec ses filles et son gendre; Sans compter que son amie Sophie semble lui cacher ses véritables intentions avec son comparse. Pour elle, qui aspire à la liberté, c’est une vraie prison. Mais « Faut pas pousser mémé dans les orties ! ».

Avec : Mélanie Guillemot, Florian Guillemot, Isabelle Kerjean, Ginny Hékinian, Jean Lanuzel, Valérie Tonnerre, Anne Merroux, Morgane Martel, Vincent Marque et Bruno Tanguy.

Ploum-Pudding@gmx.fr +33 6 86 89 97 61

Ploumoguer

