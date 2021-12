Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Mémé Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre ——- **Michelle Murat – Cie Le tourbillon** **D’après le roman de Philippe Torreton** Un petit bijou de poésie et de tendresse. Philippe Torreton a écrit un grand récit amoureux, il porte un regard de gamin sur sa grand-mère, Mémé ; que Cécile Jaquemet metteure en scène et Michelle Murat comédienne ont adapté pour le théâtre. C’est ce que Torreton a vu, compris ou pas, ce qu’il a perdu et voulu retenir, une dernière fois. **Avec** Michelle Murat **Mise en scène** Cécile Jaquemet

