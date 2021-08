Membre Cinémathèque, 10 septembre 2021, Toulouse.

Membre

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Cinémathèque

### Collectif Membres [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) À la terrasse d’un café, _Membre_ embarque les spectateur·rices dans une enquête à la fois drôle et féroce. À travers les questions de genre, de sexe et de sexualité, les interprètes se mettent à nu et se révèlent dans leur singularité, au-delà des apparences. Avec cette enquête sans tabou, _Membre_ fait écho en chacun de nous et illustre la diversité qui nous compose, réjouissante et ennemie du binaire. Une ode à la liberté et au courage d’être soi. ### Plus d’infos [Site de L’Usine ](https://www.lusine.net/saison/membre-collectif-membres/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 10 de 19h30 à 20h30 et samedi 11 septembre de 12h à 13h * Cour de la Cinémathèque de Toulouse * Durée : 1h * À partir de 15 ans

Gratuit sur réservation

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France



2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00