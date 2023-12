« Membar pierrette » de Rosine Mbakam Centre Wallonie-Bruxelles Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 20h00 à 21h40

.Tout public. payant

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes » en 2024, découvrez en avant-première le film « Membar pierette », en partenariat avec TV5 Monde et l’O.I.F et présence de la réalisatrice Rosine Mbakam.

L’année 2023 a été particulièrement dense pour le cinéma belge francophone puisque 23 longs métrages réalisés par des cinéastes belges ont été distribués sur les écrans français !

Synopsys :

La ville de Douala est dans l’appréhension à l’approche de la rentrée scolaire. Une longue file de clients viennent chez Mambar Pierrette, la couturière du quartier, pour préparer leurs vêtements pour les événements mondains et les cérémonies imminentes. Plus qu’une simple couturière, Pierrette devient la confidente de ses clients, d’une génération. Mais lorsque la pluie se met à tomber et menace d’inonder son atelier – un malheur parmi tant d’autres – Pierrette va devoir survivre.

(2023 – Belgique/Cameroun – 1h33 – VO stf.)

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue quincampoix 75004 Paris

Contact : https://cwb.fr/agenda/mambar-pierrette-de-rosine-mbakam +33153019696 info@cwb.fr https://my.weezevent.com/membar-pierrette-de-rosine-mbakam

DR