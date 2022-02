Melvin Taylor Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Melvin Taylor Brest, 26 mars 2022, Brest. Melvin Taylor Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau Brest

2022-03-26 – 2022-03-26 Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau

Brest Finistère Autodidacte, Melvin Taylor est influencé dès le début par des pionniers de la guitare tels que Albert King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et plus tard par Jimi Hendrix. Melvin rencontre un succès immédiat dans les années 80, particulièrement en France où il enregistre ses deux premiers albums. Il est alors l’un des talents les plus observés de la nouvelle génération du blues, aux côtés de Lucky Peterson, Kenny Neal ou Joe Louis Walker. Compositeur prolifique et musicien dont le style unique est un subtil mélange de jazz, de blues, de rock et de soul, il était temps de retrouver Melvin sur les routes françaises ! +33 2 98 44 24 96 Autodidacte, Melvin Taylor est influencé dès le début par des pionniers de la guitare tels que Albert King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et plus tard par Jimi Hendrix. Melvin rencontre un succès immédiat dans les années 80, particulièrement en France où il enregistre ses deux premiers albums. Il est alors l’un des talents les plus observés de la nouvelle génération du blues, aux côtés de Lucky Peterson, Kenny Neal ou Joe Louis Walker. Compositeur prolifique et musicien dont le style unique est un subtil mélange de jazz, de blues, de rock et de soul, il était temps de retrouver Melvin sur les routes françaises ! Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau Brest

