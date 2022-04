Melville hors les murs centre social et culturel 13 Pour Tous Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du mardi 16 août 2022 au mardi 30 août 2022 :
mardi de 16h00 à 18h00
Du mardi 12 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 :
vendredi de 10h30 à 13h00
mardi de 16h00 à 18h00

mardi

de 16h00 à 18h00

Du mardi 12 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 :

vendredi

de 10h30 à 13h00

mardi

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Lire un album, une BD, un One Piece ou un Boruto, écouter l’histoire de la grenouille à grande bouche et partager un moment convivial place de Vénétie c’est possible tout l’été. Tous les mardis de 16h à 18h et tous les vendredis de 10h30 à 12h; les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville se joignent à l’équipe de 13 pour Tous pour partager des lectures.

centre social et culturel 13 Pour Tous
4 place de Vénitie 75013 Paris
Contact : mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

BIBLIOCITE BHLM 2022

