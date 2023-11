Le Cirque Des Mirages L’ESCALE, 14 mars 2024, MELUN.

Le Cirque Des Mirages L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Après 20 ans de tournées prestigieuses, le duo mythique du Cirque des Mirages revient avec un tout nouveau spectacle. On trouve dans cette boîte à mystère certaines de leurs chansons les plus emblématiques ainsi que plusieurs titres inédits. C’est un cortège de personnages et d’histoires fascinantes que les deux alchimistes convoquent sur scène. Tour à tour drôles, poétiques, insolentes, débridées, lyriques, leurs chansons sont autant de scénettes qui nous guident dans les méandres de l’inconscient. Car ces maîtres de la chanson expressionniste se sont donnés pour mission d’explorer les mille facettes de l’âme humaine, de montrer la folie de notre époque, d’en dévoiler l’absurdité et la beauté, convaincus que les artistes et les poètes sont les antennes de notre civilisation. Le Cirque des Mirages est avant tout une expérience dont, soyez en sûrs, vous ressortirez transformés. Avec : Textes, voix, mélodies : Yanowski Musique, piano : Fred Parker Troublant et décadent, fantastique et fantasmagorique, drôle et inquiétant, tel est le duo étrange et sensationnel du Cirque des Mirages. Pariscope Le Cirque des Mirages Le Cirque des Mirages

Votre billet est ici

L’ESCALE MELUN Avenue de la 7ème division Seine-et-Marne

18.0

EUR18.0.

