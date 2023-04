Sea Girls – Anthologie ou Presque L’ESCALE MELUN Catégories d’Évènement: Melun

Sea Girls – Anthologie ou Presque L’ESCALE, 23 mai 2023, MELUN. Sea Girls – Anthologie ou Presque L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-05-23 à 20:45 (2023-05-23 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. MAIRIE DE MELUN (PLATESV-R2019-000706) PRESENTE ce concert. Trois Sea Girls, deux musiciens, dix-sept chansons, six perruques, douze instruments, dix chorégraphies ubuesques, quatre animaux vivants et une clé à molettes… Voici le cocktail détonnant de ce spectacle. Venez découvrir les chansons mythiques des Sea Girls revisitées, des nouveautés, des surprises pour celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson avec elles. Elles chantent, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques et la real politik.Pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, merci de prévenir à l’avance la billetterie de votre venue.Réservation PMR : 01.64.52.10.95Heure d’arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle, parking à proximité de la salle, transports en commun Les Sea Girls Les Sea Girls Votre billet est ici L’ESCALE MELUN Avenue de la 7ème division Seine-et-Marne 18.0

