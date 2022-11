Stage « Tournez dans un film de cinéma muet » Espace Saint-Jean, Melun, Seine-et-Marne, 25 avril 2023 14:00, Melun.

25 avril – 5 mai 2023 Sur place 356,00 € TTC https://www.lebateauivre.info/produit/stage-de-mime-pour-particuliers/, contact@lebateauivre.info, 01 60 59 24 11

« Le Bateau Ivre » propose à Melun (77), en avril et mai 2023, un Stage de Mime ouvert à tous, intitulé : « Tournez dans un film de cinéma muet ».

Pour l’organisme de formation qu’est « Le Bateau Ivre » c’est la reprise post-Covid. Après deux saisons de cale sèche, l’équipage vous a concocté un Stage pour enfants, adolescents et adultes qu’en 29 ans d’existence, il n’avait jamais proposé. Et oui 29 ans, déjà ! « Le temps passe bien vite » nous diriez-vous. Et comme vous auriez raison.

Ce stage a pour titre : « Tournez dans un film de cinéma muet ».

En effet, les arts du cinématographe et de la pantomime vont derechef être réunis. Comme en 1900, quand Georges Wague, Séverin, ou le Mime Thalès jouaient devant la caméra. Sur le continent américain, il y avait bien entendu entre autres étoiles les Britanniques Sir Charles Chaplin ou Stan Laurel (qui eux avaient sévi, à la fin du XIXe siècle, sur les scènes pantomimiques de l’île où le soleil ne se couche jamais).

Un film en noir et blanc

Le film noir et blanc et muet que vous tournerez en 12 heures de temps sera dirigé par la réalisatrice Anne-Marie Laussat. Toute la partie mime, gestuelle et corporelle sera supervisée par l’artiste Mime Philippe Pillavoine. Le scénario sera préalablement écrit. Vous le recevrez pour le découvrir et l’étudier quelques jours avant le commencement du stage.

Déroulé du stage

Les deux premiers jours de la session de formation seront destinés aux répétitions. Quant aux deux derniers jours du stage, ils seront réservés au tournage. Il aura lieu à l’Espace Saint-Jean de Melun (77) ou bien si les dieux du 7ᵉ Art le permettent dans un studio de tournage sur Paris.

Pour plus d’informations et/ou pour rejoindre l’aventure, un seul lien : www.lebateauivre.info/stagedemime.

Espace Saint-Jean, Melun, Seine-et-Marne 26 Place Saint-Jean 77000 Melun Seine-et-Marne

mardi 25 avril 2023 – 14h00 à 17h00

mercredi 26 avril 2023 – 14h00 à 17h00

jeudi 27 avril 2023 – 14h00 à 17h00

vendredi 28 avril 2023 – 14h00 à 17h00

mardi 2 mai 2023 – 14h00 à 17h00

mercredi 3 mai 2023 – 14h00 à 17h00

jeudi 4 mai 2023 – 14h00 à 17h00

vendredi 5 mai 2023 – 14h00 à 17h00