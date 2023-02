Présentation du Stage « Tournez dans un film de cinéma muet » Espace Saint-Jean, Melun, Seine-et-Marne, 4 mars 2023 14:00, Melun.

« Le Bateau Ivre » propose à Melun, en avril et mai 2023, un Stage de Mime ouvert à tous, intitulé : « Tournez dans un film de cinéma muet ». Le 04 mars sera l’après-midi d’information sur le stage. Samedi 4 mars, 14h00 1

Espace Saint-Jean, Melun, Seine-et-Marne 26 Place Saint-Jean Melun 77000 Seine-et-Marne

_Philippe Pillavoine, Bonjour. On vous connaît pour être_ [_Le Mime_](https://www.youtube.com/watch?v=gYZbufD61Og) _de la chaîne Golden Moustache sur Youtube. Aujourd’hui, vous allez nous parler de votre prochain_ **_stage de Mime_** _organisé par « Le Bateau Ivre »._

Oui, il s’agit de **deux sessions** de formation intitulées « Tournez dans un film de cinéma muet ». Elles sont proposées aux **Enfants** et **Adolescents** prévues en **avril** et pour les **Adultes** en **mai**. Pendant 12 heures, les participant.es.s vont répéter et jouer un scénario que j’aurai co-écrit avec **Anne-Marie Laussat**, la **réalisatrice** des films. Les répétitions se dérouleront durant 6 heures à l’Espace Saint-Jean de Melun (77). Tandis que les tournages auront lieu pendant deux jours à Paris au Studio de la SACD. L’idée est bel et bien d’apprendre aux stagiaires à interpréter des rôles sourds ou muets. À la belle époque, à Paris, au début du 20ème siècle, on peut dire que les acteurs jouaient de manière « sourde ». Ils remuaient les lèvres, mais on entendaient rien. Puis sont arrivés les artistes mimes comme Thalès et Séverin qui ont joué à la muette. Ils remplacaient les paroles manquantes par des gestes codifiés. Des acteurs comme Chaplin ont réussi à transcender ces deux manières pour réellement amener le cinématographe au niveau du 7e Art. Et c’est dans cette voie qu’avec Anne-Marie Laussat et les futurs stagiaires nous allons travailler.

Pour plus d’informations, vous pouvez venir au **Studio de Conférences** de l'[**Espace Saint-Jean de Melun (77)**](https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.53931&mlon=2.66336#map=19/48.53931/2.66336) à la journée d’information. L’entrée est libre de **14 à 17 heures** le samedi 04 mars prochain. La réservation de place(s) est possible sur [www.lebateauivre.info/stagedemime/presentation-04-03-2023](https://www.lebateauivre.info/stagedemime/presentation-04-03-2023).

Si vous ne pouvez pas venir, tous les renseignements sont aussi sur [www.lebateauivre.info/StageDeMime](https://www.lebateauivre.info/StageDeMime).

Et si avant toutes choses vous souhaitez fait le plein de films muets, « Le Bateau Ivre » s’occupe de la **chaîne** [www.lebateauivre.info/stagedemime/peertube](https://www.lebateauivre.info/stagedemime/peertube).

_Merci Philippe Pillavoine, nous vous souhaitons de bons stages. Au plaisir de découvrir vos stagiaires sur nos écrans !_