La ruelle ( 31 Place des cardeurs), le samedi 26 février à 20:00

Dîner-concert, musiques et chants hispano brésilien. Melting Song. Guitares voix. Un trio constitué de Josselita, Guy Martinez et Jack Infine. Influences sud américaine, jazz, espagnoles, françaises. Paysages oubliés et émotions toujours présentes. Restaurant la Ruelle Place des Cardeurs, Aix-En-Provence Prix: 26€ Covoiturage 06.14.31.59.55

