MELTING SONG

2022-06-11 – 2022-06-11 Voici un bel anglicisme pour décrire un gros (mais subtil) mélange de chansons…

Ainsi, en se permettant d’explorer divers styles, le quintet vous propose une soirée au rythme des standards de jazz et de bossa nova accompagnés d’une touche de boléro et d’un zeste de samba.

Les morceaux sont adaptés des œuvres françaises de Trenet, Nougaro, Gainsbourg , Salvador ou des standards brésiliens de Tom Jobim, Vinicius de Moraes sans oublier quelques classiques américains incontournables. Sandrine à la Contrebasse, Jean-Matthieu à la batterie, Jean-philippe à la guitare, Jean luc aux saxophones accompagnent avec dynamisme le chant de Maïté.

