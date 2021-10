Melting potes Bretteville-sur-Odon, 23 octobre 2021, Bretteville-sur-Odon.

Melting potes 2021-10-23 15:30:00 – 2021-10-23 Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie

Bretteville-sur-Odon Calvados Bretteville-sur-Odon

Difficile de dresser la description d’un événement qui se veut une surprise !

Marine Collet et Manuel Lucas, deux musiciens actifs sur le territoire caennais, proposent à la mairie de Bretteville-sur-Odon un projet où la musique « se vit ». La Baronnie ouvre généreusement ses portes au projet le weekend des 23 et 24 octobre 2021.

« Nous souhaitions que le public vive une expérience étonnante. Vous prendrez votre chaise et vous irez la poser et vous asseoir où vous voulez dans la Baronnie. Il y aura des musiciens partout, la musique sonnera de par tous les côtés. »

Plusieurs amis musiciens se sont donnés rendez-vous pour construire cet événement : Melting Potes.

« C’est une aventure amicale. Nous avons convié nos anciens camarades de conservatoire, certains font une belle carrière de musicien à Paris, d’autres un tout autre

métier. Mais tous sont heureux de revenir dans la région pour partager ce moment. »

Et pour partager l’événement avec cette bande d’amis, le public est invité, à sa convenance, le samedi 23 octobre à 20h ou le dimanche 24 octobre à 15h30.

L’événement est offert par les musiciens et la ville de Bretteville-sur-Odon. « Que vous préférez Vianney ou la musique baroque, je pense sincèrement que cet expérience est à vivre. Tous styles, tous genres, Musique pour tous. On devrait rire aussi. Mais je n’en dis pas plus, c’est une surprise ! » Marine

Informations pratiquesPass sanitaire requisRéservation conseillée au 02 31 29 19 90 ou par mail : mairie@brettevillesurodon.fr

Difficile de dresser la description d’un événement qui se veut une surprise !

Marine Collet et Manuel Lucas, deux musiciens actifs sur le territoire caennais, proposent à la mairie de Bretteville-sur-Odon un projet où la musique « se…

mairie@brettevillesurodon.fr +33 2 31 29 19 90

Difficile de dresser la description d’un événement qui se veut une surprise !

Marine Collet et Manuel Lucas, deux musiciens actifs sur le territoire caennais, proposent à la mairie de Bretteville-sur-Odon un projet où la musique « se vit ». La Baronnie ouvre généreusement ses portes au projet le weekend des 23 et 24 octobre 2021.

« Nous souhaitions que le public vive une expérience étonnante. Vous prendrez votre chaise et vous irez la poser et vous asseoir où vous voulez dans la Baronnie. Il y aura des musiciens partout, la musique sonnera de par tous les côtés. »

Plusieurs amis musiciens se sont donnés rendez-vous pour construire cet événement : Melting Potes.

« C’est une aventure amicale. Nous avons convié nos anciens camarades de conservatoire, certains font une belle carrière de musicien à Paris, d’autres un tout autre

métier. Mais tous sont heureux de revenir dans la région pour partager ce moment. »

Et pour partager l’événement avec cette bande d’amis, le public est invité, à sa convenance, le samedi 23 octobre à 20h ou le dimanche 24 octobre à 15h30.

L’événement est offert par les musiciens et la ville de Bretteville-sur-Odon. « Que vous préférez Vianney ou la musique baroque, je pense sincèrement que cet expérience est à vivre. Tous styles, tous genres, Musique pour tous. On devrait rire aussi. Mais je n’en dis pas plus, c’est une surprise ! » Marine

Informations pratiquesPass sanitaire requisRéservation conseillée au 02 31 29 19 90 ou par mail : mairie@brettevillesurodon.fr

dernière mise à jour : 2021-10-15 par