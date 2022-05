Melting Potes #2 Bressuire, 16 juillet 2022, Bressuire.

Melting Potes #2 Cour du Château 5 Rue du Château Bressuire

2022-07-16 15:00:00 – 2022-07-16 23:00:00 Cour du Château 5 Rue du Château

Bressuire Deux-Sèvres

EUR La deuxième édition “Melting Potes” , est l ‘occasion de profiter d ‘un lieu chaleureux, convivial et sonorisé pour une soirée d’été.

Plusieurs musiciens joueront sur scène pour le plus grand plaisir du public. Des jeux d’extérieur seront aussi mis à disposition du public: petits palets, mölkky, cornhole.

Une buvette proposera nourriture et boissons.

+33 6 41 91 13 59

Melting-Potes

Cour du Château 5 Rue du Château Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-01 par