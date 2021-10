Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Melting Notes Orchestra Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— MELTINg NOTES ORCHESTRA Attention au départ ! Après être restés à quai près de deux saisons, les musicien.ne.s du Melting Notes Orchestra sont très heureux de retrouver le public du Diapason. Loin du train-train quotidien, c’est un voyage dépaysant et insolite qui vous est proposé à travers un programme «ferroviaire». Montez à bord du MNO Express ! ► Jeudi 9 décembre à 20h30 au Diapason Réservation & pass sanitaire obligatoires >> [Réservations](https://www.billetweb.fr/melting-notes-orchestra1)

Gratuit / Réservation obligatoire / Pass sanitaire

