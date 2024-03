Melting Danse théâtre El Mil·lenari Toulouges, vendredi 3 mai 2024.

Melting Danse «Melting dance» est une invitation à découvrir et à s’immerger dans le monde fascinant de la danse. Vendredi 3 mai, 20h30 théâtre El Mil·lenari

«Melting dance» est une invitation à découvrir et à s’immerger dans le monde fascinant de la danse. que vous soyez un passionné de danse classique, un amoureux du hip-hop, ou un explorateur de danses contemporaines, cet événement est fait pour vous.

Préparez-vous à être emporté dans un tourbillon de rythmes et de mouvements. «Melting Dance» offre une programmation riche et variée, mettant en lumière des artistes locaux et internationaux. C’est une opportunité unique de voir à l’œuvre des danseurs talentueux et de découvrir de nouveaux styles. Nous avons pensé à tous ! Des ateliers sont organisés pour permettre aux débutants de tous âges de faire leurs premiers pas de danse, tandis que des masterclasses sont disponibles pour les danseurs plus avancés souhaitant perfectionner leur technique.

théâtre El Mil·lenari 1 avenue lavoisier, 66350 Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 55 55 89

