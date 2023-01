Samedi 11 février c’est le retour de la VZ Rock Party, organisée par The Villainz et en partenariat avec Dead Man’s Fingers au Meltdown Marseille !!!Ce coup-ci on met les petits grands dans les plats (ou un truc du genre) avec pas moins de 3 concerts sur notre modeste scène, ainsi qu’un stand de tatouages flash pour les plus téméraires (et d’autres surprises… peut-être… si on a envie…) !Pas d’excuse de portefeuille troué, l’entrée est libre tant que tu bois un verre avec nous !

Au programme dés 20h00 :

– Tatouages flash par le salon “l’Ornithorynque Tattoo”

Pour voir leurs travaux, c’est ici : https://www.instagram.com/l_ornithorynque_tattoo

Concerts (dés 20h00 aussi !) :

– The Inside Outs –

(Acoustic Rockabilly – Marseille)

Le duo THE INSIDE OUTS, composé d’Aleksandra (Bürden Voïd, Dead In L.A.) au chant et de Jeff (Flight 666, the Retro-Project, the Landed, etc.) à la guitare, se forme en août 2022.

Tous deux se rencontrent grâce à leur intérêt commun pour la musique d’Imelda May et Darrel Higham…

Ils décident alors de monter rapidement un répertoire de reprises rockabilly.

– The Moggies –

(Neo Rockabilly – Italie)

Groupe de Neo Rockabilly fondé en 2010 par Frankie Moggie et Dave P. Careless. Après plus de 1000 concerts joués en Italie et en Europe (dont 1 au Melt’ !), trois albums officiels et un live aux Pays-Bas, le groupe est prêt pour la prochaine aventure !!!

A découvrir ici : https://open.spotify.com/playlist/6s8kkj7csrhSX6VmuqjUzw

– The VillainZ –

(Rock Garage – Marseille)

Normalement on les présente pas (pas parce qu’ils sont célèbres, mais parce qu’on préfère les éviter). The VillainZ sont chauds dans tous les sens du terme : des riffs brûlants, des concerts pleins de sueur et, bien sûr, le regard flamboyant de Jess K. Mais plus le feu est vif plus l’ombre est sombre, et le côté obscur de The VillainZ n’est pas à chercher loin. Jess aime proposer des paroles plus qu’explicites inspirées d’histoires d’horreur du monde réel, de ses propres fantasmes noirs et même des parties génitales de quelques amis triés sur le volet.

“Montre-moi, bébé, comme c’est rose à l’intérieur de toi !” – Pink Inside (Sexy & Arrogant – LP)

A découvrir ici : https://open.spotify.com/artist/0Xprqg8QhCizbHl9PdTzMm



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-12T01:00:00+01:00