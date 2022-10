The Freaky Meltdown Show Meltdown Marseille

The Freaky Meltdown Show Meltdown, 29 octobre 2022, Marseille. The Freaky Meltdown Show Samedi 29 octobre, 21h00 Meltdown ♫♫♫ Meltdown 42, rue Negresko 13008 Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/pages/Latelier-Artshop/442534219442873 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/thevillainzofficial »}] Cette année on fête halloween le samedi 29/10 (ouais cherche pas, c’est comme ca) et on t’as préparé du lourd ! Au programme :

Des cocktails exclusifs et des goodies avec notre partenaire Dead Man’s Fingers ! Des flashs tattoo toute la soirée avec L’Atelier Tattoo Shop ! Viens te faire décorer ton petit corps tout moche par les monstres du tatouage @alexcoder_tattooer, @bati_tattooer, @kae.monteiro et @zefky_

FB : https://www.facebook.com/pages/Latelier-Artshop/442534219442873

https://www.instagram.com/latelierartshop/

https://www.instagram.com/alexcoder_tattooer/

https://www.instagram.com/bati_tattooer/

https://www.instagram.com/kae.monteiro/

https://www.instagram.com/zefky_/ Le traditionnel concours de costume ! Avec à la clé du coupon cadeaux pour se faire tatouer chez L’atelier Tattoo Shop ! Et enfin coté son, Jess des Villainz viendra sonoriser tout ça avec un DJ set de taré bien rock. Enfin normalement c’est rock… avec elle on sait jamais à l’avance, c’est selon ce qu’elle aura bu avant…

2/ c’est eux : https://www.facebook.com/thevillainzofficial

2022-10-29T21:00:00+02:00

2022-10-30T01:30:00+02:00

