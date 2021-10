MELQUIADES + 1ère partie Thibault Eskalt La Dame de Canton, 29 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 20h30 à 23h

payant

MELQUIADES allie l’énergie rock de la voix et des guitares à la sensibilité mélodique du piano et l’expressivité brute du violoncelle baroque.

MELQUIADES

Trio de chanson française à texte, MELQUIADES allie l’énergie rock de la voix et des guitares à la sensibilité mélodique du piano et l’expressivité brute du violoncelle baroque. De l’association atypique de ces trois instruments à fortes personnalités découle une empreinte musicale racée et atemporelle, riche en harmonies, et dont la texture, à l’image du son granuleux du violoncelle, apparaît pleine de reliefs et d’aspérités.

Les textes à l’écriture engagée et contemporaine sont avant tout des réflexions sur les normes sociales, le regard de l’autre, ou encore le rapport au temps.

THIBAULT ESKALT

Revenu d’exil, Thibault Eskalt dévoile une pop française climatique. Les mélodies volent, sensibles et puissantes, l’émotion en lame de fond. Il chante la mélancolie, celle qu’on trouve sur les terres brûlées par le temps. Sa voix fait écho à Christophe résonnant dans l’immensité. Elle recouvre des plages de synthés et s’élève parmi les guitares. La beauté puissante d’un chanteur qui incarne la solitude et qui rêve assez haut pour guider ceux qui restent à marée basse.

Melquiades

Thibault Eskalt

Concerts -> Autre concert

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact : La Dame de Canton 0153610849 http://www.damedecanton.com/event/melquiades-1ere-partie/ https://www.facebook.com/events/397647891773346

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-10-29T20:30:00+02:00_2021-10-29T23:00:00+02:00