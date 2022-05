Melon en fête Porspoder, 9 juillet 2022, Porspoder.

Melon en fête Rue de Melon Parking du Port de Melon Porspoder

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 22:00:00 Rue de Melon Parking du Port de Melon

Porspoder Finistère

L’a.p.p.m et familles rurales jeunes du four s’unissent pour animer le port de melon.

Animer, rassembler et valoriser l’implication de chacun, sont les 3 axes de l’évènement “melon en fête”.

Tout au long de cette journée le public pourra profiter de concerts (de 11h à 21h30), d’animations de plage et d’eau, pour grands et petits, une ambiance conviviale face à la mer.

– un espace buvette (a.a.p.m)

– restauration (texture traiteur)

– bar à huitres (restaurant le chenal)

– roulotte à crêpes (familles rurales jeunes du four)

– jeux bretons

– structures gonflables (ouest jump’iroise)

– stand snsm + démonstration de secourisme

– beach tennis (tennis club de porspoder)

– jeux plage (familles rurales jeunes du four)

– tombola du homard

– panier garni

Concert, Il en faut pour tout les goûts : Sonerien an tevenn (bagad),les voix du four (chants de marins), dieub steppers (reggae-dub) , julien appalache (rock psychédélique), original one “energümen” (electro), eklose (electro).

+33 6 15 88 85 57

Rue de Melon Parking du Port de Melon Porspoder

