Nantes

MÉLOMÉLI DE COULEURS par Élodie Cousin Gare d’Anjou, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire. 2021-06-26 Entrée libre

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Entrée libre Pour cette artiste autodidacte, la peinture s’est révélée comme une évidence au cours des différents voyages effectués en Amérique du Nord. Elle a ressenti le besoin de s’exprimer grâce à des pinceaux avec des formes qui font traces et des couleurs pour les révéler. Chacun est invité à venir se dénicher un petit coin de toile pour rêver. Gare d’Anjou 5 Rue Jean Macé Saint-Sébastien-sur-Loire

