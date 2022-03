Mélomanes Côte Sud fait son cinéma Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Mélomanes Côte Sud fait son cinéma Soorts-Hossegor, 1 avril 2022, Soorts-Hossegor. Mélomanes Côte Sud fait son cinéma Salon vert – Sporting Casino 18 Avenue de Paris Soorts-Hossegor

2022-04-01 – 2022-04-01 Salon vert – Sporting Casino 18 Avenue de Paris

Soorts-Hossegor Landes Mélomanes Côte Sud fait son cinéma ! 01 Avril: “Billie”, un film de James Erskine.

03 Avril: “Tosca”, un film de Benoît Jacquot et retrouvez l’actu ciné des Mélomanes Côte Sud au cinéma Rio de Capbreton:

31 Mars: ” L’Audition”, un film de Ina Weisse

