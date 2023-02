MELODY’S ECHO CHAMBER ALHAMBRA, 16 mars 2023, PARIS.

MELODY’S ECHO CHAMBER ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Radical Production (2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente ce concert MELODY’S ECHO CHAMBERCela fait maintenant dix ans que Melody Prochet a fait irruption dans notre conscience avec sa pop enchanteresse et psychédélique, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Emotional Eternal, troisième album studio de Melody’s Echo Chamber, est une brillante consolidation des leçons apprises en cours de route, la vision sans détour de quelqu’un qui a pris le recul nécessaire. Le fait qu’il nous soit donné de l’écouter est en soit un petit miracle. Ce n’est pas un hasard si le dernier album s’intitulait Bon Voyage, car Melody avait bien l’intention de dire au revoir et pas seulement à bientôt.Depuis la sortie de Bon Voyage en 2018, Melody a troqué Paris pour l’air pur des Alpes françaises. Ce sentiment d’équilibre est perceptible sur le nouvel album. Si Bon Voyage était anarchique dans son indiscipline, Emotional Eternal est quant à lui le plus cohérent et ordonné de ces prédécesseurs, bien qu’il soit lui aussi plein de surprises sonores.Les complices suédois de Melody (Reine Fiske de Dungen et Fredrik Swahn de The Amazing) sont de retour avec elle sur l’album, telles des âmes sœurs musicales, rencontrées par hasard au Festival Levitation à Angers en 2015. Ainsi réuni, le «?Triangle des Bermudes?», surnom qu’il s’est donné en raison de cette capacité à se perdre dans la musique ensemble, le trio est devenu une puissance de production, travaillant en étroite collaboration et affinant ce qui était déjà sublime sur le précédent album.Pour célébrer le 10e anniversaire du premier album de Melody’s Echo Chamber, Domino et Fat Possum ont réédité l’album avec Unfold, une collection de chansons oubliées et inédites de 2013.En mars 2023, Melody donnera une poignée de concerts intimes à travers le monde, dont une date à Paris le 16 mars à l’Alhambra. Le groupe live sera composé de ses complices sur les deux derniers albums : Reine Fiske et Fredrik Swahn/ Johan Holmegard, également de Dungen, jouera de la batterie et Jérôme Pichon de la guitare. Melody’s Echo Chamber Melody’s Echo Chamber

Votre billet est ici

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

Radical Production (2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente ce concert

MELODY’S ECHO CHAMBER

Cela fait maintenant dix ans que Melody Prochet a fait irruption dans notre conscience avec sa pop enchanteresse et psychédélique, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Emotional Eternal, troisième album studio de Melody’s Echo Chamber, est une brillante consolidation des leçons apprises en cours de route, la vision sans détour de quelqu’un qui a pris le recul nécessaire. Le fait qu’il nous soit donné de l’écouter est en soit un petit miracle. Ce n’est pas un hasard si le dernier album s’intitulait Bon Voyage, car Melody avait bien l’intention de dire au revoir et pas seulement à bientôt.

Depuis la sortie de Bon Voyage en 2018, Melody a troqué Paris pour l’air pur des Alpes françaises. Ce sentiment d’équilibre est perceptible sur le nouvel album. Si Bon Voyage était anarchique dans son indiscipline, Emotional Eternal est quant à lui le plus cohérent et ordonné de ces prédécesseurs, bien qu’il soit lui aussi plein de surprises sonores.

Les complices suédois de Melody (Reine Fiske de Dungen et Fredrik Swahn de The Amazing) sont de retour avec elle sur l’album, telles des âmes sœurs musicales, rencontrées par hasard au Festival Levitation à Angers en 2015. Ainsi réuni, le «?Triangle des Bermudes?», surnom qu’il s’est donné en raison de cette capacité à se perdre dans la musique ensemble, le trio est devenu une puissance de production, travaillant en étroite collaboration et affinant ce qui était déjà sublime sur le précédent album.

Pour célébrer le 10e anniversaire du premier album de Melody’s Echo Chamber, Domino et Fat Possum ont réédité l’album avec Unfold, une collection de chansons oubliées et inédites de 2013.

En mars 2023, Melody donnera une poignée de concerts intimes à travers le monde, dont une date à Paris le 16 mars à l’Alhambra. Le groupe live sera composé de ses complices sur les deux derniers albums : Reine Fiske et Fredrik Swahn/ Johan Holmegard, également de Dungen, jouera de la batterie et Jérôme Pichon de la guitare.

.26.4 EUR26.4.

Votre billet est ici