Melody Lu, Devatakor Musée Guimet, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 02h00

.Tout public. gratuit

Une lancinante exploration onirique, lauréate du programme Mondes nouveaux, mise en œuvre par le ministère de la Culture dans le cadre de France Relance et exposée au musée Guimet.

Melody Lu est née à Paris en 1990, elle est diplômée en anthropologie à Paris 8. Elle exerce entre autre et pendant plusieurs années le métier de graveuse sur pierres tombales. Son travail est composite, entre peinture, animation et vidéo.

À partir de captations 3D et de modélisations du cimetière du Père-Lachaise, des Catacombes de Paris ou de la flamme du pont de l’Alma, DEVATAKOR déploie l’univers fictionnel d’un cimetière-monde. Articulé autour de trois courts récits proches du rêve, DEVATAKOR s’intéresse plus spécifiquement à trois Êtres-lieux identifiés: un arbre du Père-Lachaise, la chaise de Vincent Van Gogh et la flamme du pont de l’Alma (lié à la princesse Diana depuis son décès).

Œuvre produite par le programme Mondes nouveaux mis en œuvre par le ministère de la Culture dans le cadre de France Relance.

Musée Guimet 6 Pl. d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/

Mélody Lu Devatakor_Mélody Lu