Melody Gardot, 1 décembre 2022

Melody Gardot



2022-12-01

EUR 10 46 Après quinze ans de scène, le mystère Melody Gardot reste entier et l’indomptable chanteuse ensorcelle le public à chacun de ses concerts.



Depuis 2008, la vocaliste, auteure et compositrice originaire de Philadelphie, aura signé le chef d’œuvre My One And Only Thrill, et cinq autres albums dont le dernier Sunset in the Blue, un accord parfait entre jazz et bossa nova, orchestré avec brio par le producteur Larry Klein, l’arrangeur et compositeur Vince Mendoza et le légendaire ingénieur du son Al Schmitt (Paul McCartney, Chick Corea, Diana Krall). Sur scène, la musique de Melody Gardot, aussi intime que charismatique, réjouit les sens autant qu’elle caresse l’âme.

La grande dame du jazz contemporain vient napper la scène du Grand Théâtre de sa voix suave et sa plume bleutée pour une date unique où elle jouera ses plus beaux morceaux.

