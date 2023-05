Melodious strings – Musique classique d’Inde du Nord. Théâtre Mandapa, 21 mai 2023, Paris.

Le dimanche 21 mai 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant Tarif normal: 16,00 €

Tarif réduit: 12,00 €

Tarif enfant: 8,00 €

Jyoti Thakar offre à l’auditeur attentif une expérience musicale riche d’une tradition familiale ancestrale et fruit d’une vie dédiée à l’étude musicale.

Melodious Strings, sitar et tabla

Musique classique instrumentale de l’Inde du Nord.

avec Jyoti Thakar, sitar et Arvind Paranjape, tabla.

Jyoti Thakar ( née en 1956) est la sixième génération de joueurs de sitar du côté paternel, les Ashtewales de la ville d’Ujjain, centre Inde.

Jyoti joue dans le style Beenkar que lui ont enseigné son père, ainsi que le Dr K. G. et le Dr N.G. Gadgil mais elle a développé une méthode personnelle de développement des compositions et offre à l’auditeur attentif une expérience musicale riche d’une tradition familiale ancestrale et fruit d’une vie dédiée à l’étude musicale.

Elle a appris également de Talyogi Pandit Suresh Tawalkar, Pt Dinkar Kaikini et Pt Ram Narayan.

Jyoti s’est produite en Inde, Singapour, Australie, Italie, USA and UK.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris

Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/melodious-strings-sitar-tabla 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/melodious-strings-sitar-tabla

Théâtre Mandapa melodious strings