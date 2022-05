Mélodies sur Arzon – Stage de musique de chambre Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Mélodies sur Arzon – Stage de musique de chambre Craponne-sur-Arzon, 18 juillet 2022, Craponne-sur-Arzon. Mélodies sur Arzon – Stage de musique de chambre école Saint Joseph Route de la Chaise-Dieu Craponne-sur-Arzon

2022-07-18 – 2022-07-24 école Saint Joseph Route de la Chaise-Dieu

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Perfectionnement instrumental individuel et pratique de la musique de chambre. Ce stage est conçu pour être un moment d’épanouissement musical permettant d’explorer le répertoire de la musique de chambre. melodiessurarzon@gmail.com +33 6 82 82 12 04 école Saint Joseph Route de la Chaise-Dieu Craponne-sur-Arzon

