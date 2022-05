Mélodies Romantiques de Mozart à Copland Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Mélodies Romantiques de Mozart à Copland, 27 mai 2022 18:00, Mortagne-au-Perche. Concert organisé par l’association Mortagne-au-Perche Patrimoine.

Mélodies romantiques de Mozart à Copland en passant par Bellini, Mendelssohn, Chostakovitch et d’autres…

Au piano Erdmute Kather accompagne deux jeunes chanteurs allemands de 15 et 16 ans : Jonas Schünke baryton et Nadja Kather soprano.

Participation gratuite au profit de l’association, pour la restauration de la chapelle Saint-François.

Entrée libre.

Détails Heure : 18:00 - 19:30
Lieu Chapelle de l'Hôpital de Mortagne Adresse 9 rue de Longny Ville Mortagne-au-Perche
Organisateur Mortagne Patrimoine Tarif Entrée Libre

