Mélodies occitanes, françaises et grands airs d'opéra italien

Grand Presbytère, le samedi 26 juin à 20:30

Grand Presbytère, le samedi 26 juin à 20:30

Proposition de FIMO dans le cadre de la programmation Angonia hors les murs 2021. Le Festival International de Musique en Occitanie propose une soirée autour de 3 langues méditerranéennes : occitan, français et italien. Cinq Mélodies de Troubadours dans la langue d’origine de textes du 12e siècle des plus grands troubadours. Plus belles mélodies françaises de Fauré à Poulenc. Airs d’opéra les plus célèbres de Puccini, Ponchielli et Giordana. Les Amis du Verbe seront là pour accentuer la beauté des textes pour votre plus grand plaisir. Avec : Sylvia CAZENEUVE, soprano lyrique et Edmund Barton BULLOCK, pianiste et compositeur. Partenaires : Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, SACEM, Pianos Callegari. En extérieur TARIFS Prix des places : 15€ adultes – 10€ étudiants Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Réservations ouvertes début juin : [https://fimo-festival.festik.net](https://fimo-festival.festik.net)

Prix des places : 15€ adultes – 10€ étudiants / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T21:30:00

