Mélodies françaises 2021-08-17 21:00:00 – 2021-08-17 22:00:00 Rue de l'Église Eglise Saint Jacques

Locquirec Finistère Concert voix et quatuor à cordes à l’église de Locquirec. Programme Hector BERLIOZ, Villanelle

Gabriel FAURÉ, Au bord de l’eau, Le Secret, Le Papillon et la Fleur, Prison

Reynaldo HAHN, D’une prison

Henri DUPARC, Le Manoir de Rosemonde, Au Pays où se fait la Guerre

Claude-Achille DEBUSSY, Noël des enfants qui n’ont plus de maison, Des pas sur la neige (instrumental)

Gabriel FAURÉ, Les Berceaux, L’Absent, Chant d’automne

Hector BERLIOZ Le Spectre de la Rose Lucile Richardot, mezzo-soprano / Louis Creac’h, violon / Alice Julien Laferrière, violon / Josèphe Cottet, alto / Keiko Gomi, violoncelle contact@sonarmein.fr Concert voix et quatuor à cordes à l’église de Locquirec. Programme Hector BERLIOZ, Villanelle

Hector BERLIOZ Le Spectre de la Rose Lucile Richardot, mezzo-soprano / Louis Creac'h, violon / Alice Julien Laferrière, violon / Josèphe Cottet, alto / Keiko Gomi, violoncelle

