Théâtre du Capitole, le jeudi 8 juillet à 12:30

### Concert [Dans le cadre des Nuits d’été au Capitole](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35440/Nuits%20d’%C3%A9t%C3%A9%20au%20Capitole%20?_k=hju7hh) **Hommage à Déodat de Séverac – Deuxième Partie** Pour poursuivre l’hommage au Méridional qui voulut exalter le génie des provinces françaises, ses mélodies et chansons révèlent un joyau de poésie digne des plus grands compositeurs de son temps. **Françoise Masset :** Soprano **Adèle Charvet :** Mezzo-Soprano **Carl Ghazarossian :** Ténor **Anne Le Bozec :** Piano ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6018689) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 8 juillet à 14h30

Tarif unique : 10€

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

