Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse MÉLODIES ET CHANSONS (NUITS D’ETE AU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MÉLODIES ET CHANSONS (NUITS D’ETE AU CAPITOLE) Toulouse, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Toulouse. MÉLODIES ET CHANSONS (NUITS D’ETE AU CAPITOLE) 2021-07-08 12:30:00 – 2021-07-08 THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne Pour poursuivre l’hommage au Méridional qui voulut exalter le génie des provinces françaises, ses mélodies et chansons révèlent un joyau de poésie digne des plus grands compositeurs de son temps. Françoise Masset Soprano

Adèle Charvet Mezzo-Soprano

Carl Ghazarossian Ténor

Anne Le Bozec Piano Dans le cadre de « nuits d’été au Capitole » !

Hommage à Déodat de Séverac – Deuxième Partie Dans le cadre de « nuits d’été au Capitole » !

Hommage à Déodat de Séverac – Deuxième Partie Pour poursuivre l’hommage au Méridional qui voulut exalter le génie des provinces françaises, ses mélodies et chansons révèlent un joyau de poésie digne des plus grands compositeurs de son temps. Françoise Masset Soprano

Adèle Charvet Mezzo-Soprano

Carl Ghazarossian Ténor

Anne Le Bozec Piano

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole Ville Toulouse lieuville 43.60387#1.44405