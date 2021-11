Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Mélodies en sous-sol : Les fous du son Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Mélodies en sous-sol : Les fous du son

Originaires de Saint-Pétersbourg, Paris, New-York ou Osaka, il est des hommes qui, dès l'invention de l'électricité, se dévouèrent à la faire chanter. Ils ont voué leur existence à marier musique et électricité avec leurs instruments visionnaires, et toute l'obstination qui appartient aux Fous du son. Laurent de Wilde présente une histoire de la musique électronique, de la radio à Internet, du phonographe au microprocesseur, à travers les portraits de ses inventeurs tels Edison, Martenot, Hammond… Une plongée dans le XXe siècle à travers la révolution technologique appliquée à la musique.

Conférence présentée par Laurent de Wilde, musicien (piano, claviers), pionnier de la révolution électronique du jazz des années 2000. Ecrivain, il a publié en 2019 Les fous du son (Gallimard).

Date : 20 novembre 2021, 15h30-17h30
Lieu : Le Quasar (niveau -1), Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin

