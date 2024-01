Mélodies de Debussy et Ravel Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, vendredi 2 février 2024.

Mélodies de Debussy et Ravel Les étudiants chanteurs et pianistes de la classe de Lied et Mélodie interpréteront quelques-uns des joyaux de ce répertoire. Vendredi 2 février, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00

Entre mystère de l’instant et sortilèges

Explorant, chacun à sa manière, des chemins qui rompent avec l’intériorité romantique, l’effusion wagnérienne ou le charme de la romance française, Claude Debussy et Maurice Ravel ont profondément renouvelé l’univers de la mélodie.

Harmonies chatoyantes et lignes épurées, prosodie incisive et ciselée, choix de textes fantasques et rares font résonner leurs mélodies de façon très moderne à nos oreilles.

Les étudiants chanteurs et pianistes de la classe de Lied et Mélodie interpréteront quelques-uns des joyaux de ce répertoire.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44

Chant Lied

