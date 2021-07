Nîmes Hôtel de Bernis Gard, Nîmes Mélodies de Camille Saint-Saëns Hôtel de Bernis Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Mélodies de Camille Saint-Saëns Hôtel de Bernis, 18 septembre 2021, Nîmes. Mélodies de Camille Saint-Saëns

Hôtel de Bernis, le samedi 18 septembre à 18:00

Un pianiste et trois chanteurs feront résonner les notes de Saint-Saëns, compositeur français du XIXe siècle dans la cour de l’hôtel de Bernis. Samedi à 18h Concert proposé par l’ensemble Impromptu Rdv 3 rue de Bernis Un pianiste et trois chanteurs feront résonner les notes de Saint-Saëns, compositeur français du XIXe siècle, dans la cour de l’hôtel de Bernis. Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Hôtel de Bernis Adresse 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Hôtel de Bernis Nîmes