MELODIES CHRONIQUES DE ET AVEC PATRICE MERCIER MANUFACTURE CHANSON, 13 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-13 à 20:30. Tarif : 17.8 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Spectacle de « goguettes » où les grands thèmes de société sont abordés sur des airs de chansons connues avec humour. « Il en est des fines plumes comme des fines lames: elles font mouche avec élégance. Celle de Patrice Mercier s'en donne à cœur joie et se livre, dans ses Mélodies Chroniques, à un jeu de massacre jubilatoire et sans tabou. Courez l'applaudir: vous verrez comme l'insolence est belle lorsque elle est affûtée au talent. » Claude Lemesle MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

