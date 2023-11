Mélodie Lauret + guests à La Flèche d’Or La Flèche d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mélodie Lauret + guests à La Flèche d’Or La Flèche d’Or Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. payant Reservation DICE en ligne « Je t’offre tout ce qui me reste », concert performance de Mélodie Lauret, arrangé par Chloé Antonnioti à La Flèche d’Or le 16 novembre 2023 à 20h ! « offrir tout de moi sans faire le tri sans faire le ménage juste un déshabillage pour ne plus se cacher j’ai repris mes chansons j’ai enlevé toutes les prods, tous les habits striptease pour leur offrir un nouveau vêtement un vêtement au tissu plus léger presque nu à prendre ou à laisser je t’offre tout ce qui me reste » + PREMIÈRE PARTIE avec Illa + DJ SET de Baby B La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-11-16-melodie-lauret-concert-performance https://fb.me/e/2TfQeA49D https://fb.me/e/2TfQeA49D https://link.dice.fm/q31e82239410

Ophélie Antoine avec Mélodie Lauret, Illa et DJ Baby B Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Flèche d'Or Adresse 102b rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Flèche d'Or Paris latitude longitude 48.8594700111353,2.40292199067906

La Flèche d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/