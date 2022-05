Mélodie françaises Après un rêve – récital chant, piano Lanloup Lanloup Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert organisé par l'association Musique en Armor : Récital chant-piano, intitulé Après un rêve ». Hervé Huyghues Despointes ténor, Diana Baturic piano. nAu programme : œuvres des compositeurs français: Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Guy Ropartz,… Participation libre, minimum 10 €. La recette servira à couvrir les frais du concert et à aider à financer la restauration de l'église de Lanloup. Réservation possible par mail: musiquenarmor@gmail.com

