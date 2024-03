Mélodie française et espagnole concert d’Arthur Gautier et Emma Gergely à Senlis Senlis, samedi 23 mars 2024.

La mélodie française et espagnole, entre romantisme et modernité

Un concert d’Arthur Gautier et Emma Gergely, à l’initiative de l’association Orphée Musique, qui soutient les jeunes artistes. Concert piano/voix/violoncelle avec Arthur Gautier, piano, et la mezzo-soprano et violoncelliste Emma Gergely, autour d’un programme franco-espagnol. Œuvres de Ravel, De Falla, Viardot, Massenet…

Dans le cadre de l’initiative « 7 jours 7concerts » de l’association Orphée Musique 2020 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:15:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

Rue de Meaux

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France orpheemusique7@gmail.com

