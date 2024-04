Mélodie Fontaine : Nickel Compagnie du Café-Théâtre Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne. C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée. Tout on vous dit. Un spectacle qui parle de la vraie vie, des vrais gens et de leurs faux semblants. Représentations du 11 au 13 avril 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com