Mélodie d'un oiseau perché, 29 avril 2021, Saint-Ouen-le-Brisoult. parking des Gorges de Villiers Lieu-dit Villiers

Avec le retour du printemps, c'est la saison des amours qui commence chez les oiseaux. Chants, parades, reproduction… Voilà l'occasion de venir les observer et surtout les écouter, afin de vous initier à la reconnaissance des chants des oiseaux entre lande et forêt aux Gorges de Villiers.

